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Eskişehir'deki FETÖ davasında karar

2 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan ikisi hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'deki FETÖ davasında karar, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan ikisi hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, silahlı terör örgütüne üye oldukları öne sürülen 6 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini istedi.

Satı Aslıhan'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Murat İşeri'yi de "silahlı terör örgütüne yardım etmek"ten 2 yıl 6 ay hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, üç sanığın ise beraatine karar verdi.
Öte yandan heyet, sanıklardan Sema Akbaş'ın dosyasını başka bir dosyayla birleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:40 Kaynak: AA
Eskişehir, Güncel
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