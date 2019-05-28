Eskişehir'deki FETÖ davasında karar

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan ikisi hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan ikisi hapis cezasına çarptırıldı.



2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, silahlı terör örgütüne üye oldukları öne sürülen 6 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.



Suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini istedi.



Satı Aslıhan'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Murat İşeri'yi de "silahlı terör örgütüne yardım etmek"ten 2 yıl 6 ay hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, üç sanığın ise beraatine karar verdi.

Öte yandan heyet, sanıklardan Sema Akbaş'ın dosyasını başka bir dosyayla birleştirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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