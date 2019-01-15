Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Fetö'nün Askeri Yapılanması Davasında Karar

Eskişehir'deki Fetö'nün Askeri Yapılanması Davasında Karar

54 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanması soruşturması kapsamında 16 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Eskişehir'deki Fetö'nün Askeri Yapılanması Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanması soruşturması kapsamında 16 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 16 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Ahmet T, Hacı İ.Ö, İsmail Ç, Mehmet K, Murat K, Sabri K.K. ve Şentürk S'yi 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, aynı suçtan Ali Kemal Y, Halil D, Harun D, İbrahim E, Sabri Ş, Ümit T. ve Yusuf Ç'ye 6 yıl 3'er ay hapis cezası, 2 sanığın ise beraatına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:17 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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