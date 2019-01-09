Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Fetö'nün Sağlık Yapılanması Davasında Karar

Eskişehir'deki Fetö'nün Sağlık Yapılanması Davasında Karar

42 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sağlık yapılanması soruşturması kapsamında 33 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Eskişehir'deki Fetö'nün Sağlık Yapılanması Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sağlık yapılanması soruşturması kapsamında 33 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, doktor, hemşire ve sağlık teknisyeni 31 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Hatice Karakuş, Hikmet Karaca, Mahmut Karabulut, Ufuk Orkal ve Zeynep Arslan'ı 2 yıl birer ay hapse mahkum etti.

Aynı suçtan Fatih Gökhan Bağış ve Sevilay Kıran'a 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası veren mahkeme, Ahmet Altın, Ahmet Hamdi Demirsöz, Alaaddin Akyıldız, Ali Öztürk, Emin Karamankaya, Hakan Bulut, Harun Erdoğan, Hasan Ayaz, Hüseyin Seyhan Fidan, İbrahim Mıngır, Levent Yıldırım, Leyla Arslan, Murat Ünal, Mustafa Aykut Yıldırım, Sedat Eriş ve Sevil Yılmaz'a 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırdı.

Kamil Enboylu'nun 6 yıl 10 ay 15 gün hapsini kararlaştıran, 7 sanığın ise beraatına hükmeden mahkeme, firari 2 sanığın dosyasını ayırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:27 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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