Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Fetö Operasyonu

Eskişehir'deki Fetö Operasyonu

34 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı.

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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün kent merkezinde saklandıkları evde yakalanan zanlılardan Z.T. ve F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanan iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheli R.İ'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:46 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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