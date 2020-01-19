Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

6 saat önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı, System.String[]

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen ve FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik başlattıkları soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin Eskişehir'de olduğu tespit edildi. Eskişehir kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar ile haklarında gözaltı kararı bulunan 3 muvazzaf ve 1 emekli askeri personel ile 1 meslekten ihraç şahıs saklandıkları hücre evlerinde yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderilecekleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:47 Kaynak: İHA
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