Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Fetö/pdy Davalarında Karar

Eskişehir'deki Fetö/pdy Davalarında Karar

55 dakika önce

Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 3 ayrı davada yargılanan 4 sanıktan ikisine 6 yıl 10 ay 15'er gün, diğer ikisine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'deki Fetö/pdy Davalarında Karar, System.String[]
Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 3 ayrı davada yargılanan 4 sanıktan ikisine 6 yıl 10 ay 15'er gün, diğer ikisine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, örgütün kapatılan eğitim kurumlarında çalışan tutuklu sanık Ömer Çelikel ile eşi tutuksuz sanık Zeynep Çelikel ve avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkları "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuklu Ömer Çelikel'in cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki başka bir dosyada ise FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Neşet Dündar'ın 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca yine bir başka dosyada FETÖ/PDY üyesi olduğu ve ByLock kullandığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Hamza Kılıç, 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:24 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rakip Futbolcuları Jiletlediği İddia Edilen Amedsporlu Futbolcu, Adli Kontrol Uygulamasıyla Serbest Bırakıldı Dünya Bankasından Türkiye'ye 900 Bin Dolar Hibe

Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim Son Dakika! Zeytin Dalı Sınır Kapısı Haftaya Açılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:19:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Fetö/pdy Davalarında Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]