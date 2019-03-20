Eskişehir'deki Fetö/pdy Davalarında Karar

Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 2 ayrı davada yargılanan 2 sanığa hapis cezaları verildi.

Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 2 ayrı davada yargılanan 2 sanığa hapis cezaları verildi.





4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Gülcan İskender ile avukatı katıldı.



Suçlamaları reddeden sanık, "Bilerek ve isteyerek örgüt üyesi olmadım. Eşim tutuklu. Aynı suç kapsamında hüküm aldı. Küçük çocuğumuz var. Zor bir hayat yaşıyoruz. Beraatimi istiyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, sanık Gülcan İskender'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti.





Öte yandan 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki başka bir davada yargılanan tutuksuz sanık Tuğba Altın'a ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Necmettin Kesgin'den Mansur Yavaş Hakkında Yeni Suç Duyurusu

İcra Müdürünün, Zimmetine Geçirdiği Paralarla Aldığı 6 Kilo Altın Operasyonla Ele Geçirildi

Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava

Bosna Kasabı'na Verilen 40 Yıllık Hapis Cezası Müebbette Çevrildi