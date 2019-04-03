Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Fetö/pdy Davalarında Karar

Eskişehir'deki Fetö/pdy Davalarında Karar

16 dakika önce

Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 2 ayrı davada yargılanan 3 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'deki Fetö/pdy Davalarında Karar, System.String[]
Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 2 ayrı davada yargılanan 3 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, silahlı terör örgütüne üye olduğu ve yapı içinde mahrem imam görevi üstlendiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ebubekir Durdu ile avukatı katıldı.

Suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki başka bir davada örgütün yurtlarında görev yapan ve evlendirme sorumlusu oldukları iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Reyhan Karakoç'a 7 yıl 6 ay, sanık Vesile Cengiz'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:32 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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