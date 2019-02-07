Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Fetö/pdy Davası

Eskişehir'deki Fetö/pdy Davası

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 12 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'deki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 12 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından 5 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:01 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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