Eskişehir'deki Fetö/pdy Davası
1 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 12 eski askerin yargılanmasına devam edildi.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 12 eski askerin yargılanmasına devam edildi.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.
Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, savunmaların ardından 5 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:01 Kaynak: AA
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