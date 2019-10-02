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Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası

28 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün eğitim kurumlarında görev yapan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan 13 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün eğitim kurumlarında görev yapan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan 13 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar D.Y, E.Ç, F.K, F.K, G.Ç, H.K, K.Y, M.Ö, N.S, N.G, N.P, Z.Y. ve Ş.Y. ile avukatları hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanıklar, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:22 Kaynak: AA
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