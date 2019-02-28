Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar

Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar

1 saat önce

Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 9 sanıktan 5'ine 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 9 sanıktan 5'ine 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, FETÖ'nün il yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanıktan Mustafa Turhan'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Diğer tutuklular Yusuf Kadir Ceylan ve Samet Bodur'u 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandıran mahkeme, tutuksuz sanıklar Ümit Yetik ve Uğur Batur'a 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, 4 tutuksuz sanığın ise beraatine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:27 Kaynak: AA

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