Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar

Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 17 tutuksuz sanıktan 4'üne 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 17 tutuksuz sanıktan 4'üne 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.



4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, mesleklerinden uzaklaştırılan ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartları iptal edilen tutuksuz 17 sanık ile avukatları hazır bulundu.



Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.





Kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Erhan Karataş, Eyüp Kuşçu, Hakan Pınar ve Kubilay Ayaz'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı.





Heyet, diğer 13 sanığın ise beraatini kararlaştırdı.

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