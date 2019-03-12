Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar

Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar

1 saat önce

Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 17 tutuksuz sanıktan 4'üne 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 17 tutuksuz sanıktan 4'üne 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, mesleklerinden uzaklaştırılan ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartları iptal edilen tutuksuz 17 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.


Kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Erhan Karataş, Eyüp Kuşçu, Hakan Pınar ve Kubilay Ayaz'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı.


Heyet, diğer 13 sanığın ise beraatini kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:48 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar Rıdvan Dilmen: TFF Başkanlığı İçin Nihat Özdemir'in Adı Geçiyor

Eskişehir'de TOKİ Konutlarına Yoğun İlgi Farklı Statüde Sigorta Primi Ödeyenler Aylığa Etkisi Olmayan Primleri İade Alabiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:33:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]