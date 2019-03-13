Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar

Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar

1 saat önce

Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan ikisine hapis cezası verildi.

Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan ikisine hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüte ait kapatılan okullarda görev yapan tutuksuz 6 sanık ile avukatları katıldı. Bir sanığın ise halen firari olduğu belirtildi.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.


Mahkeme heyeti, sanıklardan Yüksel Durmuş'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.


Sanıklardan Hülya Sağdıç'a "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren heyet, 4 sanığın ise beraatine hükmetti.

Firari Cengiz Ö'nün dosyası ise başka bir dosya ile birleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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