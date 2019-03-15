Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar

Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 11 sanığa 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 11 sanığa 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.



4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüte ait kapatılan okullarda görev yapan tutuksuz 11 sanık ile avukatları katıldı.



Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Elif Demirkart'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.



Aynı suçtan Özlem Aygün'e 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, sanıklardan Ahmet Gemalmaz, Merve Seyman, Mustafa Çakır, Rümeysa Nur Karataş ve Selma Soylar'ı 6 yıl 3'er ay hapse mahkum etti.



Ayrıca Merve Tansu ve Neşe Duran'a "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün, Yusuf Duran'a 2 yıl 6 ay, Cihat Öztürk'e ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.

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