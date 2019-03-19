Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar

Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar

15 dakika önce

Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan ikisine hapis cezası verildi.

Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan ikisine hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüte ait kapatılan okullarda görev yapan tutuksuz 3 sanık ile avukatları katıldı. İki sanığın halen firari olduğu davada, diğer tutuksuz sanık duruşma salonuna gelmedi.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Şamil Sağdıç'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan Taki Ersoy'a da 6 yıl 3 ay hapis cezası veren heyet, bir sanığın ise beraatine hükmetti.

Öte yandan, diğer üç sanığın dosyası ise başka bir dosya ile birleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:19 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlunun Saçından Kolye Yapmıştı, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor Gazeteci Ahmet Altan, Cumhurbaşkanına Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı Nike Ağrı'da Fabrika Kuracak! Tam 5 Bin Kişi İşe Alınacak Fethullah Gülen'in Kardeşi Salih Gülen, Saklandığı Evde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 17:34:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]