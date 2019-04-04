Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar
41 dakika önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan 6'sına 3 yıl 1 ay 15 gün ila 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan 6'sına 3 yıl 1 ay 15 gün ila 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün il yapılanmasında yer alan 7 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.
Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklardan Mehmet Dağ ve İlhan Bektan'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.
Sanıklardan Hilmi Fırıntepe, Mehmet Kaplan
, Bahri Karakoç ve Harun Reşit
Topçu'yu "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün hapse mahkum eden heyet, bir sanığın ise beraatine hükmetti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:53 Kaynak: AA
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