Son dakika haber | Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber | Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

18.03.2022 18:34
Son dakika haber | Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

Son dakika haberler... Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonu kapsamında, kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen baskında F.K., M.G., H.H., O.H., C.E., S.K. ile H.B. isimli 4'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçu kapsamında adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden F.K., M.G., H.H. ile O.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler C.E., S.K. ve H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika


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