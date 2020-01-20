Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede - Son Dakika

Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede

6 saat önce

Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyedeESKİŞEHİR'de, masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4'ü kadın 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede

ESKİŞEHİR'de, masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4'ü kadın 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki masaj salonlarını takibe aldı. Fuhuş yaptığı ve yer sağladığı tespit edilen N.Y., G.S., T.A., S.T., O.T., P.U., Y.U. ve İ.S. masaj salonlarına düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Ayrıca 22 salon çalışanı ile salonlarda yakalanan 25 kişinin de ifadelerine başvuruldu. Sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınan 4'ü kadın 8 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Fuhuş yapmak' ve 'fuhşa aracılık yapmak' ile suçlanan şüphelilerin adliye girişinde yüzlerini kapattığı görüldü.

Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fuhuş operasyonunda dikkat çeken görüntü! Koltuk değneğiyle götürüldü
Bit pazarında haraç kestiler, vermeyenleri çırılçıplak soyup kayda aldılar Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi "öncesi ve sonrası" fotoğrafı çektiler Çantasını çaldıkları mağdurla fotoğraf çektirince yakalandılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 17:37:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]