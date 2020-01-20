Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

SERBEST BIRAKILDILAR

Eskişehir'de, masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y., G.S., O.T., P.U., Y.U. ve İ.S. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler T.A. ve S.T. ise ifadelerinin ardından salıverildi.