Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede (2)

20 dakika önce

SERBEST BIRAKILDILAREskişehir'de, masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y., G.S., O.T., P.U., Y.U. ve İ.S. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede (2), System.String[]

SERBEST BIRAKILDILAR

Eskişehir'de, masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y., G.S., O.T., P.U., Y.U. ve İ.S. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler T.A. ve S.T. ise ifadelerinin ardından salıverildi.


Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:58 Kaynak: DHA
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