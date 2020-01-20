Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

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Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede (2)
20 dakika önce
SERBEST BIRAKILDILAREskişehir'de, masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y., G.S., O.T., P.U., Y.U. ve İ.S. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:58 Kaynak: DHA
SERBEST BIRAKILDILAR
Eskişehir'de, masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y., G.S., O.T., P.U., Y.U. ve İ.S. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler T.A. ve S.T. ise ifadelerinin ardından salıverildi.
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