Eskişehir Gündüzler Barajı sulamasında çalışmalar aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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Eskişehir Gündüzler Barajı sulamasında çalışmalar aralıksız devam ediyor

29.08.2022 10:42
Eskişehir Gündüzler Barajı sulamasında çalışmalar aralıksız devam ediyor

Eskişehir'deki Gündüzler Barajı sulamasında çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Eskişehir'deki Gündüzler Barajı sulamasında çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kurumun, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığı kaydedildi.

Eskişehir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı ifade edilen açıklamada, DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, şu değerlendirmede bulundu:

"Projenin tamamlanmasıyla birlikte Eskişehir Alpu ovasında bulunan 12 bin 20 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile dekar başına 3 bin 340 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 40 milyon 150 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Eskişehir Gündüzler Barajı sulaması işi kapsamında toplam boru hattı uzunluğu 35 bin 844 metre olan HDPE ve CTP borular ile yapılan iletim hattının, bugüne kadar 18 bin metre HDPE ve 1 bin 100 metre CTP boruluk kısmı döşendiği belirtilen açıklamada, 195 sanat yapısının 120'sinin prefabrik beton yapısı tamamlandığı, iletim hattında kalan boruların döşenip işin 2022 yılı içerisinde bitirilmesi planlandığı kaydedildi. ???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Gündüzler Barajı sulamasında çalışmalar aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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