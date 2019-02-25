Eskişehir'deki "Kara Para Aklama" Operasyonu

Eskişehir'deki "kara para aklama" operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlı serbest bırakıldı.

Eskişehir'deki "kara para aklama" operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlı serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kentte bazı suçlara karıştıkları ve bu şekilde gelir elde ettikleri öne sürülen zanlıların yakalanması için düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılardan 18'i emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.



Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Şubat'ta düzenlenen operasyonda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işledikleri iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu

Söke'de Yasak Avcılığa Geçit Yok

Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadına 4 Bin TL Kaptırdı

Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü