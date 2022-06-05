Eskişehir'deki kazada ölen çiftin cenazesi Bursa'da toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'deki kazada ölen çiftin cenazesi Bursa'da toprağa verildi

05.06.2022 15:22
Eskişehir'deki kazada ölen çiftin cenazesi Bursa'da toprağa verildi

Eskişehir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden emekli öğretmen çiftin cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

Eskişehir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden emekli öğretmen çiftin cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

Sivrihisar- Polatlı kara yolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden emekli meslek lisesi öğretmeni Hasan Özkan (68) ile emekli sınıf öğretmeni eşi Nebahat Özkan'ın (67) cenazesi, yakınları tarafından alınarak Bursa'ya getirildi.

Özkan çiftinin cenazesi, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki evlerinin önüne götürülerek burada helallik alındı, dua edildi.

Cenazeler, daha sonra Görükle Mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, çiftin ailesi ve yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Özkan çiftinin Ankara'da pilot olarak görev yapan oğullarının yanına ziyarete giderken Sivrihisar-Polatlı kara yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.

Sivrihisar-Polatlı kara yolunda dün, Hasan Özkan idaresindeki 16 AJA 737 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir binanın duvarına çarpmış, kazada ağır yaralanan sürücü ile eşi Nebahat Özkan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

YORUMLAR
500
Karayolunun kenarında oluşan dev çukur görenleri korkuttu Karayolunun kenarında oluşan dev çukur görenleri korkuttu
Kaynak: AA

Sivrihisar, Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki kazada ölen çiftin cenazesi Bursa'da toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:43 Bugün gerçekleşen LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!
14:42 Bahçeli ziyaretinin yankıları sürüyor! İnce ve Enginyurt arasında yaşanan gerginlik tırmanıyor
14:41 Türk futbolunda bir ilk gerçekleşiyor! Göztepe'nin yeni sahibi yabancı bir iş insanı olacak
13:16 LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak
13:05 Erdoğan'ın İsveç'ten iadesini istediği siyasetçi Emine Kakabaveh konuştu: Ben Türk değilim, iademi isteyemezsiniz
12:56 2 yeğenini silahla öldüren amca konuştu: Tehdit edildim
12:55 Mansur Yavaş'tan dikkat çeken konuşma! "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak
12:16 Mustafa Sarıgül'den hayat pahalılığı tepkisi! Elindeki kolayı yere fırlattı
12:13 Şanlıurfa'da güvercinlerin hiçbiri Yeşil Kubbe üzerine konmuyor! Nedeni ise duyanların gözünü yaşartıyor
12:12 Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 15:29:04. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'deki kazada ölen çiftin cenazesi Bursa'da toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement