Sivrihisar-Polatlı kara yolunda dün, Hasan Özkan idaresindeki 16 AJA 737 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir binanın duvarına çarpmış, kazada ağır yaralanan sürücü ile eşi Nebahat Özkan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Sivrihisar, Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'deki kazada ölen çiftin cenazesi Bursa'da toprağa verildi - Son Dakika

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