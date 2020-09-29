Eskişehir'deki kızıl geyik ihalesine iptal kararı - Son Dakika

Eskişehir'deki kızıl geyik ihalesine iptal kararı

- Eskişehir'deki kızıl geyik ihalesine iptal kararı İdare Mahkemesi'nden kızıl geyik ihalesine iptal kararı çıktı Avukat Merve Şahin: "İptal kararının Danıştay'da da bozulacağını düşünmüyorum" Eskişehir'de avlattırılması planlanan 18 kızıl geyiğin ihalesi Eskişehir 1'inci İdare Mahkemesi...

- Eskişehir'deki kızıl geyik ihalesine iptal kararı

İdare Mahkemesi'nden kızıl geyik ihalesine iptal kararı çıktı

Avukat Merve Şahin:

"İptal kararının Danıştay'da da bozulacağını düşünmüyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de avlattırılması planlanan 18 kızıl geyiğin ihalesi Eskişehir 1'inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Eskişehir 1'inci İdare Mahkemesi Avukat Merve Şahin'in başvurusu üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı 5'inci Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından 18 kızıl geyiğin avlattırılmasına yönelik ihale kararını iptal etti. Kentteki 6 farklı bölgede toplamda 18 geyik için düzenlenecek olan ihale için 513 bin lira muhammen beden biçilmişti. Anadolu'da yaşayan en büyük canlı memeli olma özelliği taşıyan kızıl geyiklerin avlatılması yönelik olarak Eskişehir Şube Müdürlüğü, kızıl geyik popülasyonun devamı için gerekli olduğu yönünde savunma yapmıştı. İptal kararı 15 gün içerisinde Danıştay'a temyiz edilebilecek.

"Mahkeme ihale işleminin iptaline karar verdi"

Mahkemenin iptal kararını öğrendiklerinde meslektaşlarıyla birlikte mutlu olduklarını ifade eden Avukat Merve Şahin, dava sürecinden bahsetti. Yürütme durdurma kararı talepli iptal davası açtıklarını söyleyen Şahin, "Kızıl geyiklerin haberini sosyal medyadan aldığımda çok üzüldüm. Hukukçu meslektaşım Ali Önal ve konuya özel hassasiyet gösteren Serkan Can Zengin ile birlikte ne yapabileceğimiz hakkında istişare ettik ve buna yönelik bir idari dava açılabileceğini düşündük. 17 Temmuz'da yürütme durdurulması talebiyle birlikte davamızı açtık. Mahkeme aynı gün bizim talebimizi kabul etti ve yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu nihai bir karar değildi, daha sonrasında ise mahkeme süreci devam etti. Dava dosyasına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından cevap verildi. Sonrasında ise biz de bir savunma dilekçesi sunduk. Kısa bir süre sonra da mahkeme karar verdi. Mahkeme yaptığı değerlendirmede dava konusu işleminin iptaline karar verdi ve ihale işlemi iptal oldu. Gerekçe olarak geyik popülasyonunun devamına yönelik dosyada somut bir veri olmadığını ve yapılan işlemin hukuksuz olduğuna verdi. Biz bu kararı 25 Eylül Cuma günü tebliğ aldık. İdarenin de buna karşın Danıştay'a temyiz hakkı var. Henüz buna ilişkin bir başvuru gelmedi" diye konuştu.

"İptal kararının Danıştay'da da bozulacağını düşünmüyorum"

İptal kararının Danıştay tarafından bozulabileceğini ancak bu ihtimalin pek olası olmadığını belirten Avukat Merve Şahin, "Mahkeme kararının gerekçesini uzun uzun okudum ve değerlendirdim. Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Zaten bizim gerekçelerimize de yer verilmiş. Danıştay'dan da aksi yönde bir karar geleceğini düşünmüyorum. Sürecin de olumlu sonuçlanacağını umuyorum. Umarım ülkemizde hayvan hakları adına daha güzel gelişmeler yaşanır" dedi.

Eskişehir'deki kızıl geyik ihalesine iptal kararı
Eskişehir'deki kızıl geyik ihalesine iptal kararı
Eskişehir'deki kızıl geyik ihalesine iptal kararı
Eskişehir'deki kızıl geyik ihalesine iptal kararı

Zahit Şeyhanoğulları, İptal Kararı, Eskişehir, Danıştay, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Eskişehir'deki kızıl geyik ihalesine iptal kararı - Son Dakika

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