Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki konut satışı düşmeye devam ediyor
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Eskişehir'deki konut satışı düşmeye devam ediyor

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'deki konut satışında aylardır devam eden azalma sürerken, Temmuz ayında bir öncesi yılın aynı dönemine göre bu oran yüzde 25,5 olarak gerçekleşti.

Eskişehir'deki konut satışı düşmeye devam ediyor, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'deki konut satışında aylardır devam eden azalma sürerken, Temmuz ayında bir öncesi yılın aynı dönemine göre bu oran yüzde 25,5 olarak gerçekleşti.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında, 2018 Temmuz ayına göre yüzde25,4 oranında azalarak bin 587 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2019 Temmuz ayında konutların 581 adedi İlk defa (ilk el satış), bin 6 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan bin 587 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,7 oranında azalarak 215 adet, diğer satışlar ise yüzde 14,5 oranında azalarak bin 372 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 215 konutun 80 adedi ilk satış, 135 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde isee 2019 Temmuz ayında 102 bin 236 konut satıldı. - ESKİŞEHİR
Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:57 Kaynak: İHA
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