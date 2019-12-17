Eskişehir'deki konut satışları artışı sürüyor - Son Dakika
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Eskişehir'deki konut satışları artışı sürüyor

6 saat önce

Eskişehir'de, uzun bir aradan sonra son birkaç ay içinde artış gösteren konut satışı, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,1 artarak 2 bin 94 oldu.

Eskişehir'deki konut satışları artışı sürüyor, System.String[]

Eskişehir'de, uzun bir aradan sonra son birkaç ay içinde artış gösteren konut satışı, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,1 artarak 2 bin 94 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir genelinde konut satışları 2019 Kasım ayında, 2018 Kasım ayına göre yüzde 62,1 oranında artarak 2 bin 94 adet oldu. Eskişehir'de konut satışlarında 2019 Kasım ayında konutların 713 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 381adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.


İpotekli satışlar adeta patladı


Eskişehir'de satışı yapılan 2 bin 94 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 757,5 oranında artarak 686 adet, diğer satışlar ise yüzde 16,2 oranında artarak bin 408 adet olarak gerçekleşti.


Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 686 konutun 214 adedi ilk satış, 472 adedi ise ikinci el satış oldu.


Türkiye gelinde ise 2019 Kasım ayında 138 bin 372 konut satıldı. - ESKİŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:39 Kaynak: İHA
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