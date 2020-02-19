Eskişehir'deki korona virüsü iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika

Eskişehir'de Çin'den gelen bir öğrencinin korona virüsü nedeniyle karantinaya alındığına yönelik iddialar sonrasında İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge yazılı bir açıklama yaptı.



Eskişehir'de öğrenim gören bir öğrencinin korona virüsü nedeniyle karantinaya alındığına yönelik haberler vatandaşı tedirgin etmişti. Bunun üzerine yazılı bir açıklama yapan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, Çin'de bugüne kadar 2 binden fazla insanın ölümüne neden olan korona virüsünün Eskişehir'de de tespit edildiği iddiasıyla ilgili basına yansıyan haberlerin doğruyu yansıtmadığını söyledi. Bilge yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir Şehir Hastanesinde korona virüsü taşıdığı ihtimali üzerinde durulan ve kontrolleri yapılan kişide, detaylı tetkiklerin ardından virüse rastlanmadığını belirtti.



Türkiye'de korona virüsü ile ilgili üst düzey tedbirlerin uygulanmaya devam ettiğini kaydeden Bilge, "Vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok. Rutin olarak zaten bu tarz tetkikleri birçok hasta üstünde yaptık, yapıyoruz. Ateşi olan ve virüsün olma ihtimalini taşıyan özellikteki gözlemlemelerimiz doğrultusunda 'acaba' sorusunu kendimize sorarak gerekli çalışmamızı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.



"Yanlış haber vatandaşları paniğe sevk eder"



Bilge, açıklamasının devamında şunları kaydetti:



"Eskişehir'de böyle bir hastalık tespiti yok. Türkiye genelinde de yok. Sağlık Bakanlığımız zaten gerekli tüm önlemleri aldı. Medyanın kamuyu yanlış bilgilendirmemesi lazım. Yanlış haber vatandaşları paniğe sevk eder. Bugün komşu ülke İran'da da bu virüs tespit edildi. Yapılması gerekenleri yapmalı, sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Ellerimizin düzenli yıkanması, sağlıklı beslenme, direncimizi güçlü tutma konusunda bilinçlenmeliyiz. Okullarımızın, iş yerlerimizin, evimizin genel temizliğine dikkat etmeliyiz. Vatandaşlarımızın şikayetleri doğrultusunda, en ufak şüphe dahi olsa gerekli önlemimizi alıyoruz. Çıkan haberde bir hastanın olduğu ve gözlem altında tutulduğu yazılmış. Böyle bir hastamız yok. Kamuoyuna duyurulur." - ESKİŞEHİR