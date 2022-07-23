Eskişehir'deki kumar operasyonunda 65 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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Eskişehir'deki kumar operasyonunda 65 kişiye para cezası verildi

23.07.2022 09:59
Eskişehir'deki kumar operasyonunda 65 kişiye para cezası verildi

Eskişehir'de kumar operasyonunda 65 kişiye 118 bin 235 lira ceza uygulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin bir adrese gerçekleştirilen kumar baskınında, tombala kartları ve tombala makinası ele geçirilirken 65 şahsa toplam 118 bin 235 lira idari yaptırım uygulandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir'de kumar ve tombala önleme faaliyetleri çerçevesinde Odunpazarı ilçesinde bulunan bir adreste yapılan çalışmada, çok sayıda çekiliş topu, tombala kartı ve tombala makinesi ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen toplam 65 şahsa 118 bin 235 lira idari yaptırım uygulandı ve adres boşaltılarak mühürlendi.

Şahıslar arasında yer alan ve yağma suçundan aranan M.S. isimli şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edilirken, M.G. isimli şahsa da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı. Ayrıca C.D., E.Ç. ve R.K. isimli 3 şahıs da görevli memura mukavemet suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki kumar operasyonunda 65 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'deki kumar operasyonunda 65 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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