Üye Girişi
Eskişehir'deki kurban satıcıları: "Kurban pazarında sefaleti yaşıyoruz" - Son Dakika

Eskişehir'deki kurban satıcıları: "Kurban pazarında sefaleti yaşıyoruz"

15 Temmuz 2021 Perşembe 12:01
Eskişehir'deki kurban satıcıları:

Kurban Bayramı öncesi küçük ve büyükbaş hayvanlarını Emirler Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'na getiren vatandaşlar, yeterli alt yapı hizmetlerinden yoksun, 'içler acısı' bir durumda olduklarını belirttiler.

Kurban Bayramı öncesi küçük ve büyükbaş hayvanlarını Emirler Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'na getiren vatandaşlar, yeterli alt yapı hizmetlerinden yoksun, 'içler acısı' bir durumda olduklarını belirttiler.

Kurban Bayramı'na bir haftadan daha az süre kalırken, ülke genelinde kurban pazarlarında besiciler müşterilerini bekliyor. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki pazara hayvanlarını getiren besiciler, yaşam koşulları yönünden muzdarip olduklarını söylediler. Belediye tarafından hayvan sahiplerine belli bir ücret karşılığında tahsis edilen alanlarda sıcak su, elektrik, yatacak yer ve hayvanların yemliği başta olmak üzere birçok imkanın yoksunluğu mağduriyete neden oluyor. Ortalama 10 gün boyunca pazar alanında bulunan ve bayrama kadar da orada kalacak olan hayvan satıcılarının bazılarının ise hayvanlarının içinde yattığı gözlendi. Tahsis edilen alanlara suluk ve yemliğin koyulmamasından dolayı bazı havyaların plastik leğenden yem yediği görüldü.

"Belediye çok zayıf kalıyor"

Bir hafta önce Eskişehir'in Gündüzler Mahallesi'nden pazara gelen Kazım Arsalanbenzer, belediyenin sunduğu imkanların yetersizliğine değindi. Yatacak yeri olmadığı için hayvanların içinde yattığını ve elektrik olmadığından telefonunu şarj edemediğini dile getiren Aslanbenzer, "Burada yaşam çok zor. Hijyen yok, temizlik yok, sinekler ellerimizi yiyor, her tarafımız yara bere içinde. Belediye çok yavaş kalıyor. Belediyeden çok şikayetçiyiz. Yatacak yerimiz olmadığından burada yatıyoruz. Bir haftadan beri hayvanların içerisinde yatıyoruz. Elektrik bazen oluyor bazen olmuyor, telefonumuzu şarj edecek yer yok. Kıraathaneye gidiyoruz telefonumuzu şarj etmek için. Kıraathane sahibi 'Ben mesuliyet kabul etmem' diyor. Kıraathaneye gidiyoruz hayvanlarımız kalıyor, buraya geliyoruz orası kalıyor. Belediye onun için çok zayıf kalıyor. Bin 200 liraya yer aldık. Belediye toplam 7-8 bin lira para topladı. Biraz da bizi kollasınlar, hayvan gibi hayvanların içinde yatıyoruz. Ne bir yetkili, ne bir uyarıcı geldi. Maske takın, kolonya dökün, hijyen yapın diye belediyeden bir şey gelmedi" diyerek dert yandı.

"Ortaçağ'daki gibi hayvan bakıyoruz"

Büyükbaş hayvan satıcısı Devran Karatay da, hayvan pazarında yemlik ve suluğun olmamasından dert yandı. Karatay, hayvanlarına kova ile su taşıdıklarını, leğenlerde yem verdiklerini dile getirdi. İmkanların ilkel olduğunu iddia eden Karatay, "Ne kantar var, ne hayvan sulukları var, ne elektrik var. Yani mağduriyetlerin biri bin. Telefonlarımızı şarj edebilmek için arabalarımızı getiriyoruz. Yer parası olarak bin 200 lira verdik. Sanki biz o kadar satış yapabilmişiz. Yemin bu pahalılığında, piyasanın bu pahalılığında da yere de bin 200 vermek içler acısı. Suluk yok, hayvanlara hala Ortaçağ'daki gibi ellerimizle su taşıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin buraya bir el atması lazım hayvan refahı açısından. Şöyle bir yem verme sistemi olabilir mi? Hayvanlar yerde yem yiyor" ifadelerini kullanarak mağduriyetini dile getirdi.

"Kalacak yerimiz yok"

Doğudan Eskişehir'e bin 200 kilometre yol kat ederek geldiğini ifade eden Ayhan Kıpçak ise, "Burada kalacak yerimiz yok, doğru dürüst yemliğimiz yok, suluğumuz yok. Telefonlarımızı şarja takmak için buradan hayvanlarımızın yanından ayrılıyoruz, her yer açık. Hiçbir avantajımız yok burada. Yemliği de suluğu da dışarıdan getiriyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'deki kurban satıcıları: Kurban pazarında sefaleti yaşıyoruz
Eskişehir'deki kurban satıcıları: Kurban pazarında sefaleti yaşıyoruz
Eskişehir'deki kurban satıcıları: Kurban pazarında sefaleti yaşıyoruz
Eskişehir'deki kurban satıcıları: Kurban pazarında sefaleti yaşıyoruz
Eskişehir'deki kurban satıcıları: Kurban pazarında sefaleti yaşıyoruz
Eskişehir'deki kurban satıcıları: Kurban pazarında sefaleti yaşıyoruz
Eskişehir'deki kurban satıcıları: Kurban pazarında sefaleti yaşıyoruz
Eskişehir'deki kurban satıcıları: Kurban pazarında sefaleti yaşıyoruz
Eskişehir'deki kurban satıcıları: Kurban pazarında sefaleti yaşıyoruz
Eskişehir'deki kurban satıcıları: Kurban pazarında sefaleti yaşıyoruz

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eskişehir'deki kurban satıcıları: 'Kurban pazarında sefaleti yaşıyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Canlı yayında mikrofon kazası: Ne para çalıyorlar! 13:26 Canlı yayında mikrofon kazası: Ne para çalıyorlar! Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı 11:58 Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım 11:51 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı 11:24 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı 15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış 11:14 15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor 11:03 Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor
Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu 10:53 Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti 10:31 Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
13:32 Melih Bulu, uygulamaya soktuğu "Mezunlara giriş yasağı" kararı devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek
11:58 Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı
11:52 İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı
11:50 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım
11:43 Sarı-Lacivertliler, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak
11:39 Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı
11:22 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
11:21 Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi
11:03 Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor
10:33 Gökhan'la yolları ayıran ve sağ beke transfer yapamayan Fenerbahçe, kaptan Ozan Tufan'a tutundu
Melih Bulu, uygulamaya soktuğu Melih Bulu, uygulamaya soktuğu "Mezunlara giriş yasağı" kararı devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek         
13:32
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik mesajı 15 Temmuz gecesi ilk bombanın düştüğü noktadan verdi: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik mesajı 15 Temmuz gecesi ilk bombanın düştüğü noktadan verdi: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez         
12:58
İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı         
11:52
Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı         
11:40
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
11:23
Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu         
11:05
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış         
10:58
Uğur Uzunel sessizliğini bozdu! Merve Dizdar'la yasak aşk yaşadığı iddiasını yalanladı Uğur Uzunel sessizliğini bozdu! Merve Dizdar'la yasak aşk yaşadığı iddiasını yalanladı         
10:52
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil         
10:14
15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?         
09:59
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 13:39:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'deki kurban satıcıları: "Kurban pazarında sefaleti yaşıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement