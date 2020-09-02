Eskişehir'de, 'millet bahçesi' Ekim ayında açılacak - Son Dakika

Eskişehir'de, 'millet bahçesi' Ekim ayında açılacak

ESKİŞEHİR'de, eski stadyum yerine yapımı devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulunan Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, çalışmaların 1 ay içerisinde tamamlanacağını ifade edere, 'Ekim ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın açmasını programına uyarsa çok arzu ediyoruz. 29 Ekim'de başka millet bahçelerinin de uzaktan açılışını da buradan gerçekleştirebilir ama bahçemiz az çok hazır hale geldi" dedi.

Eskişehir Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde yer alan Eskişehirspor'un maçlarını oynadığı stadyum TOKİ'ye devredilerek millet bahçesi yapılması için 2018 yılında yıkıldı. Hemen ardından başlayan millet bahçesi inşaatında sona gelindi. Yaklaşık 1 ay içinde bitirilmesi planlanan millet bahçesinde Ak Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı incelemelerde bulundu. Bahçeyi gezen Avcı, yaklaşık 1 ay içerisinde millet bahçesinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Millet bahçesinin otoparkıyla da Eskişehir trafiğine bir rahatlama getireceğini ifade eden Avcı, 'Eskişehir'deki Türk Dünyası Millet Bahçesi çalışmaları sona ermek üzere. Bahçemizin altında 24'ü engelliler için 484 kapasiteli otoparkımız var. Bahçemiz 52 dönümlük bir alana kuruluyor. Bilindiği gibi Eskişehir Millet Bahçesi, 81 ilde hatta bazı ilçelerde de bazıları bitirilen, bazılarında yapımı devam eden millet bahçelerinin fikir babasıdır. Burası bildiğiniz gibi Eskişehirspor efsaneler ürettiği eski Atatürk stadyumu. Türk Dünyası Kültür Ajansı olarak stadyum yerine yapılaşmaya açmadan büyük bir rekreasyon alanı millet bahçesi yapacağımızı 2014 yılında söylediğimizde pek inandırıcı gelmemişti. Ama bugün eser ortaya çıkıyor. Yeni stadyumu da yine Türk Dünyası Kültür Ajansı katkılarıyla yaptık. Aşağıdaki otopark, şehir merkezindeki trafik sıkışıklığına çözüm getireceğini ümit ediyoruz. Millet bahçesi içerisinde millet kıraathanesi de olacak. Özellikle gençler, emekliler gelecek keklerini yiyecekler, kitaplarını okuyacaklar, çalışmalarını yapacaklar, her türlü kültürel faaliyet için burası onların hizmetinde olacakö dedi.

Millet bahçesinin 1 ay içerisinde hazır hale geleceğini ve 29 Ekim'de açmayı planladıklarını anlatan Avcı, 'Bir ay içerisinde bitirmeyi ümit ediyoruz. Ekim ayında sayın Cumhurbaşkanımızın açmasını programına uyarsa çok arzu ediyoruz. 29 Ekim'de başka millet bahçelerinin de uzaktan açılışını da buradan gerçekleştirebilir Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama bahçemiz az çok hazır hale geldi. Yeşili bol, yapılaşmaya izin verilmeyen yürüyüş yolu, paten ve bisiklet yolu ayrı olan bir bahçe. Millet bahçesi Eskişehir açısında da büyük bir kazanım. Eskişehir'de olduğu bir çok ilde, şehir içinde kalmış şehir stadyumları şimdi millet bahçesine dönüşüyor Eskişehir'den hareketle. Bu yüzden bize bazı belediye başkanları kızıyor olabilir. Bazen millet bahçesi yapılan yerlerde 'biz orayı yapılaşmaya açacaktık, belediyeye gelir temin edecektik. Siz bizim ekmeğimize mani oldunuz' diyorlar ama yeşilin yerini hiçbir şey tutmaz. Para nerden olsa kazanılır, belediye başka gelir kaynakları bulabilir. Şehir merkezlerinde böyle gençlerin, çocukların, yaşlıların, engellilerin ve tüm vatandaşların istifade edeceği bu tür mekanlara ihtiyaç var. Eskişehir'de de var, Eskişehir inşallah bu bölgede, merkezde böyle bir mekanda biraz daha rahatlayacakö diye konuştu.

BAHÇEDE 160 BİN BİTKİ, BİN 242 AĞAÇ VAR

Eskişehir'de 52 dönümlük araziye yapılan ve yer altı otoparkıyla tasarlanan Millet Bahçesi'nde havuzun yanı sıra 160 bin bitki, bin 242 ağaç, yürüyüş yolu, bisiklet ve paten yolu, kamelyalar, çocuk oyun alanları, millet kıraathanesi, oturma grupları, tuvalet ile çim alanlar yer alıyor.