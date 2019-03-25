Eskişehir'deki Nevruz Kutlamasıyla İlgili Gözaltına Alınan 4 Hdp'li Adliyede

ESKİŞEHİR'de, nevruz kutlamalarındaki konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında parti meclisi üyesi Alper Öztürk'ün de bulunduğu, 1'i kadın 4 HPD'li, adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'de, nevruz kutlamalarındaki konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında parti meclisi üyesi Alper Öztürk'ün de bulunduğu, 1'i kadın 4 HPD'li, adliyeye sevk edildi.



HDP Eskişehir Teşkilatı'nca dün Kütahya yolu üzerindeki orman fidanlığında, nevruz kutlaması düzenledi. HDP'nin parti meclisi üyesi Alper Öztürk ve İl Başkanı Enver Tek, kutlamada konuşma yaptı. Etkinliğin sunuculuğunu ise İl Yönetim Kurulu üyesi Rana Rende ile parti üyesi Mustafa Göral yaptı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kutlamanın ardından terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle Alper Öztürk, Enver Tek, Rana Rende ile Mustafa Göral'i gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alper Öztürk, Enver Tek, Rana Rende ve Mustafa Göral, bu sabah Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.



Polis ekipleri, adliye girişinde güvenlik önlemi alırken, 4 kişinin savcılık sorgusuna başlandığı belirtildi. - Eskişehir

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

HDP'den Cumhur İttifakı'na: Seçim Sonrası Söyleyecekleri Şarkıyı Açıklıyoruz

Silah Arkadaşlarını Şehit Verdikleri Üs Bölgesini Kahramanca Savundular (2)

Son Dakika! 146 Bin 669 Kişi 31 Mart'ta Oy Kullanamayacak

Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı