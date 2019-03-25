Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Nevruz Kutlamasıyla İlgili Gözaltına Alınan 4 Hdp'li Adliyede (2)

Eskişehir'deki Nevruz Kutlamasıyla İlgili Gözaltına Alınan 4 Hdp'li Adliyede (2)

1 saat önce

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAREskişehir'de nevruz kutlamalarının ardından 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP'nin parti meclisi üyesi Alper Öztürk, İl Başkanı Enver Tek, İl Yönetim Kurulu üyesi Rana Rende ve parti üyesi Mustafa Göral...

Eskişehir'deki Nevruz Kutlamasıyla İlgili Gözaltına Alınan 4 Hdp'li Adliyede (2), System.String[]
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Eskişehir'de nevruz kutlamalarının ardından 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP'nin parti meclisi üyesi Alper Öztürk, İl Başkanı Enver Tek, İl Yönetim Kurulu üyesi Rana Rende ve parti üyesi Mustafa Göral savcılık sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:51 Kaynak: DHA

CHP Parti Meclisi, Eskişehir, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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