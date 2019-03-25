Eskişehir'deki Nevruz Kutlamasıyla İlgili Gözaltına Alınan 4 Hdp'li Adliyede (2)
1 saat önce
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAREskişehir'de nevruz kutlamalarının ardından 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP'nin parti meclisi üyesi Alper Öztürk, İl Başkanı Enver Tek, İl Yönetim Kurulu üyesi Rana Rende ve parti üyesi Mustafa Göral...
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR Eskişehir
'de nevruz kutlamalarının ardından 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP
'nin parti meclisi üyesi Alper Öztürk, İl Başkanı Enver Tek, İl Yönetim Kurulu üyesi Rana Rende
ve parti üyesi Mustafa Göral savcılık sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:51 Kaynak: DHA
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