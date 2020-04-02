Eskişehir'deki okullardan sağlıkçılara siperlik maske desteği - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eskişehir'de 'Bilişimle Üret' projesine dahil edilen okullar proje kapsamında okullara hibe edilen 3D yazıcılar ile Siperlik maske üretmeye başladılar.

'Bilişimle Üret' projesinin uygulandığı Odunpazarı İlçesinde bulunan okullarından Gülay Kanatlı Ortaokulu,Melahat Ünügür Ortaokulu, Murat Atılgan Ortaokulu, Milli Zafer ilkokulu ve Porsuk İlkokulu bilişim öğretmenleri ve okul müdürleri siperlik maske üretimi ve montajı için bir araya geldiler.

Projeye destek için üretim yerini ziyaret eden ve montaja bizzat katılan Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan da maske üreten ekibin arasında bulundu. Kürşad Öncer, yaptığı çalışmalardan dolayı tüm okul müdürleri ve projede çalışanlarını teşekkür ederek, "Ülke ve dünya olarak çok zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde bir nebze de olsa sağlık çalışanlarına destek olabilirsek ne mutlu. Projede gönüllü görev alan bilişim öğretmenlerimizi, okul müdürlerimizi ve tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor teşekkürlerimi ifade ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR