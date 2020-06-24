Eskişehir'deki ölüm oranı ülke ortalamasının üstünde - Son Dakika

Eskişehir'deki ölüm oranı ülke ortalamasının üstünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Eskişehir'de geçen yılki kaba ölüm hızı, ülke ortalamasının üstünde, bebek ölüm hızı ise tam aksine ortalamanın altında seyretti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Eskişehir'de geçen yılki kaba ölüm hızı, ülke ortalamasının üstünde, bebek ölüm hızı ise tam aksine ortalamanın altında seyretti.

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TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de 2019 yılında ölüm sayısı 5 bin 845 oldu. Ölenlerin yüzde 54' ü erkekler, yüzde 46'sını kadınlar oluşturdu.


Ülkemizde kaba ölüm hızı binde 5,3 iken Eskişehir'de kaba ölüm hızı oranı binde 6,6 oldu. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında binde 9,9 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9,3 ile Sinop, binde 8,9 ile Balıkesir, binde 8,6 ile Edirne izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,4 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,7 ile Hakkari, binde 2,9 ile Van ve binde 3,1 ile Batman ve Şanlıurfa izledi.


Ülke genelinde bebek ölüm hızı binde 9,1 oldu. Eskişehir'de bebek ölüm hızı ise binde 7,1 olarak gerçekleşti.


Dolaşım sistemi hastalıkları ölüm sebebi olarak yine ilk sırada


Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2019 yılında Eskişehir'de dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler, yüzde 31 ile ilk sırada yer aldı. İyi huylu ve kötü huylu tümörler ise yüzde 20 ile 2. sırada yer aldı. - ESKİŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:13 Kaynak: İHA

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