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Eskişehir'deki ölümlü kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'deki ölümlü kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

12.08.2021 09:26
Eskişehir'deki ölümlü kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Eskişehir'de ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Burak Ü. (26), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 4 zanlı ise serbest bırakıldı.

Şirintepe Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta 2 grup arasında borç meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada bıçaklanan Ufuk S. (25) hayatını kaybetmiş, Okan D. (26) yaralanmıştı. Olayın ardından 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki ölümlü kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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