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Eskişehir'deki silahlı kavga

6 saat önce

Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan ve olaya müdahale eden polislere de ateş açan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'deki silahlı kavga, System.String[]

Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan ve olaya müdahale eden polislere de ateş açan zanlı tutuklandı.

Şüpheli Kudret K. (43), emniyetteki ifadesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kudret K. (43), henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu üzerindeki tabancayla 4 el ateş ederek Hamza Ş'yi (36) yaralayıp kaçmıştı.

Bu sırada olay yerinin yakınlarında bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekibi, zanlıyı takibe almıştı. Kovalamaca sırasında çevreye rastgele ateş ettikten sonra kendisini kovalayan sivil bir polis memurunu da hedef alan zanlının silahından çıkan mermi, polisin pantolonundaki cep telefonuna isabet etmişti.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:44 Kaynak: AA
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