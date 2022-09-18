Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokak'taki evde önceki gece Deniz Ö. (43) ile Murat D. (40) ve B.M.(18) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, silahla ve bıçak darbesiyle ağır yaralanan Murat D. kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Deniz Ö. ile kardeşi Kemal Ö. ve B.M'yi gözaltına almıştı.

Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokak'taki evde önceki gece Murat D'nin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili polis ekiplerince yakalanan Deniz Ö. (43), kardeşi Kemal Ö. ile B.M. (18), emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Çamlıca Mahallesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili biri kadın iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

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