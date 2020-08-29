Eskişehir'deki silahlı saldırı olaylarıyla ilgili 13 şüpheliden 9'u tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'deki silahlı saldırı olaylarıyla ilgili 13 şüpheliden 9'u tutuklandı

Eskişehir'de suç işlemek amacıyla örgüt kurarak silahlı saldırı olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 13 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Eskişehir'de suç işlemek amacıyla örgüt kurarak silahlı saldırı olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 13 zanlıdan 9'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı. "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde adam öldürmeye tam teşebbüs, adam yaralamak, halkta korku ve panik yaratmak" suçlarını işledikleri öne sürülen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kentteki 4 ayrı "kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla mala zarar verme" olayıyla ilgili polisin dün düzenlediği operasyonda 13 şüpheli yakalanmış, adreslerinde 3 tabanca ile bu silahlara ait mermiler ele geçirilmişti.

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