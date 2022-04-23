Eskişehir'deki sportif havacılık merkezi çocuklara uçuş deneyimi yaşattı - Son Dakika

Eskişehir'deki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Merkezin Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Tesisleri'ne gelen çocuklar ile ebeveynleri, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezdi.

İsteyenler, merkeze ait helikopter ve uçaklarla deneyimli pilotlar eşliğinde uçuş deneyiminin heyecanını yaşadı.

Yarışmaya da katılan çocuklar, yaptıkları kağıt uçakları en uzağa atmak için mücadele etti.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkanı Senan Öztürk Dergin, AA muhabirine, merkezin yılın ilk etkinliğini Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 250 çocuğun uçuş keyfi yaşadığını ifade eden Dergin, şöyle konuştu:

"Çocuklar bu etkinlikte çok büyük keyif aldı. İlk kez bir hava taşıtına binen çocuklar da vardı. Yüzlerinden bu heyecanı görebildik. Son iki yıldır Kovid-19 salgın nedeniyle çevrim içi düzenlediğimiz Kağıt Uçak Yarışması'nı da bu sene hangarda yapabildik. Vintage-2 Hangarı'nda çocuklar yarıştı. M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi de çocuklara kapılarını açtı. Böylece çocuklar müzedeki uçakları da yakında görmüş oldu. "

Senan Öztürk Dergin, 17-18 Eylül'de "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022"nin herkese açık olarak gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.