Eskişehir'deki sportif havacılık merkezi çocuklara uçuş deneyimi yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'deki sportif havacılık merkezi çocuklara uçuş deneyimi yaşattı

23.04.2022 13:41
Eskişehir'deki sportif havacılık merkezi çocuklara uçuş deneyimi yaşattı

Eskişehir'deki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Eskişehir'deki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Merkezin Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Tesisleri'ne gelen çocuklar ile ebeveynleri, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezdi.

İsteyenler, merkeze ait helikopter ve uçaklarla deneyimli pilotlar eşliğinde uçuş deneyiminin heyecanını yaşadı.

Yarışmaya da katılan çocuklar, yaptıkları kağıt uçakları en uzağa atmak için mücadele etti.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkanı Senan Öztürk Dergin, AA muhabirine, merkezin yılın ilk etkinliğini Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 250 çocuğun uçuş keyfi yaşadığını ifade eden Dergin, şöyle konuştu:

"Çocuklar bu etkinlikte çok büyük keyif aldı. İlk kez bir hava taşıtına binen çocuklar da vardı. Yüzlerinden bu heyecanı görebildik. Son iki yıldır Kovid-19 salgın nedeniyle çevrim içi düzenlediğimiz Kağıt Uçak Yarışması'nı da bu sene hangarda yapabildik. Vintage-2 Hangarı'nda çocuklar yarıştı. M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi de çocuklara kapılarını açtı. Böylece çocuklar müzedeki uçakları da yakında görmüş oldu. "

Senan Öztürk Dergin, 17-18 Eylül'de "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022"nin herkese açık olarak gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Bayramın tadını çıkardılar Bayramın tadını çıkardılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Uluslararası Sportif Havacılık, Ulusal Egemenlik, Eskişehir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki sportif havacılık merkezi çocuklara uçuş deneyimi yaşattı - Son Dakika


Son Dakika
13:31 "Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek" diye esnafı tehdit eden yabancı uyruklular tutuklandı
13:20 Türk çeliği Ukraynalı askerin hayat kurtarıcısı oldu
13:18 Beşiktaş, Ersin'de fiyat yükseltti: Yeni bonservis bedeli 12 milyon euro
13:12 Tek Gözlü Joe 5 yıl sonra eski sahibine kavuştu: Kedi Joe konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş
12:58 AK Partili eski bakandan Atatürk videosu: Erdoğan'a mı gönderme yaptı?
12:49 Demirören ailesi Beşiktaş yönetimine geri dönüyor
12:42 ABD ile Çin arasında "dersini aldın-almadın" gerilimi
12:40 ABD Başkanı Joe Biden bunuyor mu? Yine boşlukla tokalaştı
12:33 Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 13:47:17. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'deki sportif havacılık merkezi çocuklara uçuş deneyimi yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement