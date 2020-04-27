Eskişehir'deki tarım arazilerinde sulama sezonu başladı

Eskişehir'de 2020 yılı sulama sezonunda il genelinde 325 bin dekar arazinin sulanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının, DSİ'nin yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de suyun 4'te 3'ünün sulamada kullanıldığı, bundan dolayı sulama tesisleri inşa edilirken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği aktarıldı.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıplarının minimum seviyeye indirildiği, tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltildiği vurgulanan açıklamada, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 su tasarrufu elde edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda elde edilen verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesini, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışı sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor. Bu kapsamda Eskişehir'de 17 Nisan'da başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Eskişehir ilimiz ve ilçelerimizde toplam 325 bin dekar tarım arazisi sulanacak olup, 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 720 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."