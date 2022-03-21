Eskişehir'deki tesiste her yıl 9 milyon fidan üretiliyor - Son Dakika
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Eskişehir'deki tesiste her yıl 9 milyon fidan üretiliyor

21.03.2022 12:54
Eskişehir'deki tesiste her yıl 9 milyon fidan üretiliyor

Eskişehir'de faaliyet gösteren devlet fidanlığı, her yıl 200 çeşitte 9 milyonluk üretimle ülkenin ağaçlandırılmasına büyük katkı sağlıyor.

Eskişehir'de faaliyet gösteren devlet fidanlığı, her yıl 200 çeşitte 9 milyonluk üretimle ülkenin ağaçlandırılmasına büyük katkı sağlıyor.

Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük milli servetlerinden birinin gençler, diğerinin ise ormanlar olduğunu söyledi.

Orman Genel Müdürlüğünün ülke çapında orman alanlarının artırılmasına yönelik çaba gösterdiğini belirten Leblebicier, emeği geçenlere teşekkür etti.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz ise her yıl milyonlarca fidanı toprakla buluşturduklarını aktardı.

Ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi veren Boz, şunları anlattı:

"2021 yılında Eskişehir'de 4 milyondan fazla yeni fidan diktik. Sadece çam fidanı dikmedik, çınar, akasya, meşe gibi geniş yapraklı türler, kuşburnu, alıç, badem, ceviz gibi meyveli türler hatta lavanta, adaçayı, kekik, ekinezya, papatya gibi tıbbi ve aromatik türler de diktik. Bu arada Eskişehir'in çok şanslı olduğunu da ifade edeyim. Ülkemizin en büyük devlet fidanlığı ilimizde bulunuyor. 30 milyon adet fidan üretim kapasitesi var. Her yıl ortalama 200 değişik türde 9 milyon fidan üretiyoruz. Fidanlığımız 1937 yılında kurulmuştur. Bu tarihten itibaren ülkemizin çeşitli yerlerine 1 milyardan fazla fidan gönderilmiştir."

50 bin fidan dikilecek

Boz, il genelinde ormanla iç içe veya bitişik yaşayan 100 bin civarında nüfusun bulunduğunu, onları gerek ormanda iş verilmesi gerekse ORKÖY kredileriyle desteklediklerini bildirdi.

Söndürme ekiplerinin başka illerdeki orman yangınları için de görev başında olduğunu kaydeden Boz, "İş makinelerimiz halen yanan yerlerin tekrar ağaçlandırılması için toprak işlemesinde çalışıyor. Orman teşkilatımız her geçen yıl makine ve insan gücünü artırıyor. Bu yıl yeni bir uygulama da başlattık. Eskişehir'de 2 bini aşkın sivil yangın gönüllüsü vatandaşımıza eğitim verdik. İnsan eliyle veya ihmalden çıkan yangınları önlemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İsmail Boz, Eskişehir'de hafta boyunca 50 bin fidan dikileceğini sözlerine ekledi.

Törene katılanlar, nevruz ateşinin üzerinden atladı, okul bahçesine fidan dikti.

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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: 'Türkiye dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkelerden biri' Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: 'Türkiye dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkelerden biri'

Togo Cumhuriyeti, Okan Leblebicier, Anadolu Lisesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki tesiste her yıl 9 milyon fidan üretiliyor - Son Dakika


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