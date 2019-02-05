Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Azaldı

Eskişehir'deki Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Azaldı

1 saat önce

Eskişehir'de Aralık ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 130 adet azaldı.

Eskişehir'deki Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Azaldı, System.String[]
Eskişehir'de Aralık ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 130 adet azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de aralık ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre 130 adet azalarak 283 bin 652 oldu. Şehirdeki taşıtları; 166 bin 734 adet otomobil, 45 bin 356 adet kamyonet, 30 bin 549 motosiklet, 23 bin 518 adet traktör, 10 bin 445 adet kamyon, 3 bin 720 adet minibüs, 2 bin 679 adet otobüs, 651 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eskişehir'de aynı dönem 7 bin 664 adet taşıtın da devri yapıldı. Devri yapılan toplam 7 bin 664 taşıt içinde otomobil 5 bin 669 ile ilk sırada yer aldı.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı araç sayısı ise aralık ayı sonu itibariyle 22 milyon 865 bin 921 oldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:23 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor Öldürülen Kocasının Yerine Şirketin Başına Geçti, Rekor Satış Yaptı

Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü Türkiye'deki Toplam Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 13:11:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]