Eskişehir'deki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.
Eskişehir- Ankara Karayolunun 16. kilometresinde buğday yüklü tır ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında H.B, İ.H.E. ile T.B. yaralandı.
Yaralılar Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.
İnönü ilçesine bağlı Ali İhsan İlkbahar Bulvarı'ndan çevre yoluna çıkış yapan Yaşar B'nin kullandığı 26 E 0565 plakalı traktör ile Sinan S'nin yönetimindeki 27 L 8760 plakalı tır çarpıştı.
Kazada yaralanan Yaşar B, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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