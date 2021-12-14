Eskişehir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İsmail Bülbül idaresindeki 34 DV 7064 plakalı kurtarıcı, Çatören Mahallesi yakınlarında Ramazan Soytürk'ün kullandığı 03 DN 111 plakalı kamyonla çarpıştı.
Araçta sıkışan İsmail Bülbül kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Ramazan Soytürk ile yanında bulunan Muharrem Erdoğan'a bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
İsmail Bülbül'ün cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.
Kamyon sürücüsü Ramazan Soytürk'ün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kazadan dolayı kısa süreliğine kapanan Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolu araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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