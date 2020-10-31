Eskişehir'deki trafik kazasında 2 otomobil ve tramvay hasar gördü - Son Dakika

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil ve 1 tramvay maddi hasar aldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 45 PV 918 plakalı araca başka bir otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından 45 PV 918 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç, cadde üzerinden geçen tramvaya çarptı. Kaza maddi hasarla atlatılırken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR