Samsun Gazi Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Bodur idaresindeki 52 DS 412 plakalı otomobil, dün Ankara-Eskişehir kara yolunun 30. kilometresinde H.K. yönetimindeki 06 JTJ 81 plakalı tıra arkadan çarpmış, sürücü Bodur ile aynı hastanede hemşire olarak görev yapan arkadaşı Buse Nur Bulut (21) hayatını kaybetmişti.

Görev yaptığı Samsun 'dan tatil için kız kardeşi ve arkadaşıyla memleketi Eskişehir'e geldiği sırada otomobiliyle tıra arkadan çarpması sonucu ölen 22 yaşındaki Bodur'un cenazesi, işlemlerin arından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Nur Bulut, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'deki trafik kazasında ölen genç hemşirenin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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