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Eskişehir'deki tramvay durağı bakımsızlığıyla dikkat çekiyor - Son Dakika

Eskişehir'deki tramvay durağı bakımsızlığıyla dikkat çekiyor

26.12.2021 14:22
Eskişehir'deki tramvay durağı bakımsızlığıyla dikkat çekiyor

Eskişehir'de bulunan Öykü Tramvay Durağı'nın bakımsız hali, çevrede yaşayan vatandaşları adeta isyan ettiriyor.

Eskişehir'de bulunan Öykü Tramvay Durağı'nın bakımsız hali, çevrede yaşayan vatandaşları adeta isyan ettiriyor.

Odunpazarı ilçesindeki 71 Evler Mahallesi'nde yer alan Öykü Tramvay Durağı, bakımsız haliyle dikkat çekiyor. Durakta bulunan elektronik ekranın bozuk olması, validatörün kart bilgilerini göstermemesi ve güvenlikleri sağlayan kapı sistemlerinin bulunmaması, çevrede yaşayan vatandaşları adeta isyan ettiriyor. Durağı kullanmak zorunda kalan yolcular, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Tramvay durağına bakım yapılmasını isteyen vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırıyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'deki tramvay durağı bakımsızlığıyla dikkat çekiyor
Eskişehir'deki tramvay durağı bakımsızlığıyla dikkat çekiyor
Eskişehir'deki tramvay durağı bakımsızlığıyla dikkat çekiyor

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Odunpazarı, Eskişehir, Tramvay, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'deki tramvay durağı bakımsızlığıyla dikkat çekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'deki tramvay durağı bakımsızlığıyla dikkat çekiyor - Son Dakika
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