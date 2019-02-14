Eskişehir'deki Uyuşturucu Davasında 2 Sanığa Hapis Cezası

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 13 yıl 9 ay, diğeri 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 13 yıl 9 ay, diğeri 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Neşet Demir (49) ve İlgar Yıldız (32) ile avukatları katıldı.



Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Yıldız'a 16 yıl 6 ay, Demir'e ise 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi.



Eskişehir'de, geçen yıl nisanda polis ekipleri ihbar üzerine Neşet Demir ve İlgar Yıldız'ı otomobillerinde seyir halindeyken durdurmuştu. Araçtaki aramada yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilmiş, şüpheliler tutuklanmıştı.

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