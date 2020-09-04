Eskişehir'deki uyuşturucu davasında 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklanmış, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Suçsuz olduğuna kanaat getirilen Mehmet K. ise beraat etti.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Denizcan M. ve Hayri Y. ile tutuksuz yargılanan Mehmet K. ve avukatları katıldı.

Eskişehir 'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 3 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi.

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