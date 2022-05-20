Eskişehir'deki uyuşturucu davasında 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanıktan birine 16 yıl 6 ay, diğerine 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ozan C. ve Müslüm C. ile avukatları katıldı.

Savunmalarında haklarındaki suçlamayı reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan Ozan C'yi 16 yıl 6 ay, Müslüm C'yi ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda yakalanan Ozan C. ile Müslüm C. tutuklanmıştı. Zanlılara ait ev ve eklentilerindeki aramada, 219 sentetik hap, 54,7 gram sentetik kannabinoid, 0,64 gram metamfetamin, 0,19 gram eroin, 2 tabanca ve 8 fişek ile 8,7 gram eroin ele geçirilmişti.