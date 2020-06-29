Eskişehir'deki uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Eskişehir'deki uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis cezası

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 3 sanığa, 8 yıl 4 ay ila 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 3 sanığa, 8 yıl 4 ay ila 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

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Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nursel Ç. ve Mehmet Ali Y. ile bu davada tutuksuz yargılanan ancak başka suçtan tutuklu olan Onur K. ve avukatlar katıldı.


Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Nursel Ç'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum ederek tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

Diğer iki sanığı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran heyet, Mehmet Ali Ç'yi cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklanmış, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:07 Kaynak: AA

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